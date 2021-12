Mariah Carey: visita a sorpresa al McDonald's di Aspen, con outfit natalizio (VIDEO) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Mariah Carey ha indossato un abito rosso per la sua visita al McDonald's di Aspen: la cantante nei giorni scorsi ha firmato un menù natalizio per la catena di fast food. Per la sua improvvisata da McDonald's, Mariah Carey ha indossato un outfit pazzesco riuscendo ad incantare i suoi fan e i presenti, come si vede nel VIDEO pubblicato su Instagram. La cantante di All I Want for Christmas Is You nei giorni scorsi ha iniziato una collaborazione con la catena di fast food firmando un menù natalizio. Dal 13 dicembre in tutti i McDonald's degli Stati Uniti è disponibile un menù firmato da Mariah Carey, una partnership che dura per 12 giorni, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021)ha indossato un abito rosso per la suaal's di: la cantante nei giorni scorsi ha firmato un menùper la catena di fast food. Per la sua improvvisata da's,ha indossato unpazzesco riuscendo ad incantare i suoi fan e i presenti, come si vede nelpubblicato su Instagram. La cantante di All I Want for Christmas Is You nei giorni scorsi ha iniziato una collaborazione con la catena di fast food firmando un menù. Dal 13 dicembre in tutti i's degli Stati Uniti è disponibile un menù firmato da, una partnership che dura per 12 giorni, ...

