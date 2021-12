Mare Fuori 3 si dovrebbe fare: la casa di produzione della serie tv saluta i fan con un messaggio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Mercoledì 22 dicembre 2021 su Rai2 si è conclusa Mare Fuori – Seconda stagione. L’apprezzato prodotto che racconta le vicende dei ragazzi detenuti all’Istituto Penitenziario Minorile ha infatti mandato in onda l’undicesimo ed il dodicesimo episodio che hanno mostrato all’attento pubblico del canale il finale di stagione. La serie ha saputo ottenere un consenso del pubblico sempre crescente puntando sull’intreccio delle trame dei vari personaggi via via più complicato e fitto, capitanati dalla direttrice del carcere interpretata dall’attrice Carolina Crescentini. La conclusione ha lasciato il pubblico voglioso già di capire come possano continuare le vicende di Carmine e soci e ci ha pensato proprio la casa produttrice della serie tv a lanciare un auspicio per una terza ed attesissima ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Mercoledì 22 dicembre 2021 su Rai2 si è conclusa– Seconda stagione. L’apprezzato prodotto che racconta le vicende dei ragazzi detenuti all’Istituto Penitenziario Minorile ha infatti mandato in onda l’undicesimo ed il dodicesimo episodio che hanno mostrato all’attento pubblico del canale il finale di stagione. Laha saputo ottenere un consenso del pubblico sempre crescente puntando sull’intreccio delle trame dei vari personaggi via via più complicato e fitto, capitanati dalla direttrice del carcere interpretata dall’attrice Carolina Crescentini. La conclusione ha lasciato il pubblico voglioso già di capire come possano continuare le vicende di Carmine e soci e ci ha pensato proprio laproduttricetv a lanciare un auspicio per una terza ed attesissima ...

