Manuel Finotti | “Come le onde” è il nuovo singolo

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal 24 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “LE” (Isola degli Artisti/ADA),brano di. “Che bello stare in equilibrio e poi cadere,le. Che bello se poi qualcuno che ti riporta a riva,le”: così cantanel ritornello di “LE”, sua ultima release, una canzone che, grazie ad un testo intimo e al delicato suono di un pianoforte ad accompagnare la voce di, vuole trasmettere un messaggio di speranza e infre coraggio. «“le” è figlia di quei giorni in cui siamo costretti a fare i conti ...

nasce il 21 marzo del 1995 a Roma; è un polistrumentista, cantautore e autore. Nonostante la giovane età i suoi testi hanno una poetica d'altri tempi, in cui ci si può ritrovare per la ...... Dal 24 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming "COME LE ONDE" (Isola degli Artisti/ADA), nuovo brano di MANUEL FINOTTI. "Che bello stare in equilibrio e poi cadere, come le onde. E' disponibile da ieri, mercoledì 22 dicembre, su tutte le piattaforme di streaming "Come le onde" (Isola degli Artisti/ADA), il nuovo brano musicale di ...