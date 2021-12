Manovra | Malpezzi | ‘bene lavoro maggioranza | Paese ha bisogno di stabilità’

Leggi su ildenaro

Roma, 24 dic. (Adnkronos) – "Con un significativo taglio delle tasse di 8 miliardi, il fondo da 3,8 miliardi per calmierare il caro bollette, un corposo pacchetto di incentivi per la casa e l'ampliamento del bonus 110, investimenti aggiuntivi per la scuola e la formazione, è stata approvata dal Senato una legge di Bilancio utile al. Si tratta di un insieme di misure importanti per sostenere i lavoratori, le famiglie, le donne e i più giovani ad affrontare questa fase. Laha lavorato bene per migliorare il testo dellae il Partito democratico ha visto realizzate molte delle sue proposte che mettevano al centro il, la scuola, le donne e i giovani". Lo afferma Simona, capogruppo del Pd al Senato.