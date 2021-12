Manovra, Conte: “Il M5S chiede subito riconoscimenti per il personale medico” (Di venerdì 24 dicembre 2021) ROMA – Nel giro di telefonate mattutine dopo l’approvazione del maxiemendamento alla Manovra, il leader di M5S Giuseppe Conte, come viene riferito, ha ribadito ai suoi fedelissimi la necessità di continuare a lavorare “per un giusto e dovuto riconoscimento economico a chi non si è mai risparmiato e ha combattuto la pandemia in prima linea”. Il riferimento, viene spiegato, è alla battaglia del M5S per l’erogazione delle indennità di specificità per gli infermieri, già finanziate nella scorsa Manovra di bilancio e mai fatte partire. L’accelerazione sulla misura economica a favore del personale sanitario, viene ricordato, era Contenuta in un emendamento del Movimento alla Manovra che non è stato però approvato. “La pandemia ci ha insegnato che la tutela del personale ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 dicembre 2021) ROMA – Nel giro di telefonate mattutine dopo l’approvazione del maxiemendamento alla, il leader di M5S Giuseppe, come viene riferito, ha ribadito ai suoi fedelissimi la necessità di continuare a lavorare “per un giusto e dovuto riconoscimento economico a chi non si è mai risparmiato e ha combattuto la pandemia in prima linea”. Il riferimento, viene spiegato, è alla battaglia del M5S per l’erogazione delle indennità di specificità per gli infermieri, già finanziate nella scorsadi bilancio e mai fatte partire. L’accelerazione sulla misura economica a favore delsanitario, viene ricordato, eranuta in un emendamento del Movimento allache non è stato però approvato. “La pandemia ci ha insegnato che la tutela del...

