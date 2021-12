Manovra 2022, la fiducia al Senato: dall’Irpef al bonus tv, tutte le novità (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Senato ha votato la fiducia nella serata del 23 dicembre al maxi-emendamento sostitutivo degli articoli della prima sezione del Ddl Bilancio che va a modificare quella che sarà la Manovra 2022. Dopo aver presentato il Ddl al Senato, il Governo aveva proposto un emendamento che andava a modificarne alcuni punti, recependo le indicazioni della politica. Dal taglio di Irpef e Irap ai nuovi aiuti contro l’aumento delle bollette, dal rifinanziamento del bonus tv alle nuove norme su patent box e alle misure in sostegno dei danni causati dagli incendi in Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise, sono diverse le novità presentate in Senato per la Legge di Bilancio. Tra le misure, c’è spazio anche per il Giubileo del 2025. Il tempo stringe, la ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilha votato lanella serata del 23 dicembre al maxi-emendamento sostitutivo degli articoli della prima sezione del Ddl Bilancio che va a modificare quella che sarà la. Dopo aver presentato il Ddl al, il Governo aveva proposto un emendamento che andava a modificarne alcuni punti, recependo le indicazioni della politica. Dal taglio di Irpef e Irap ai nuovi aiuti contro l’aumento delle bollette, dal rifinanziamento deltv alle nuove norme su patent box e alle misure in sostegno dei danni causati dagli incendi in Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise, sono diverse lepresentate inper la Legge di Bilancio. Tra le misure, c’è spazio anche per il Giubileo del 2025. Il tempo stringe, la ...

