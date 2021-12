Maltempo in arrivo sull’Italia, piogge anche a Natale e Santo Stefano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Maltempo, a partire da oggi 24 dicembre, sull’Italia per il periodo delle feste natalizie. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che la circolazione atmosferica sta per cambiare. I venti iniziano a ruotare dai quadranti meridionali, quindi non solo più miti ma anche umidi e forieri di una serie di peggioramenti. Nel corso della vigilia di Natale le prime piogge cominceranno a bagnare la Toscana, soprattutto settentrionale per poi interessare anche la Liguria di levante. L’avanguardia di questo primo fronte perturbato si estenderà in serata anche al Nord con piogge deboli attese in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Nel giorno di Natale la perturbazione entrerà nel vivo colpendo soprattutto le regioni ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021), a partire da oggi 24 dicembre,per il periodo delle feste natalizie. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che la circolazione atmosferica sta per cambiare. I venti iniziano a ruotare dai quadranti meridionali, quindi non solo più miti maumidi e forieri di una serie di peggioramenti. Nel corso della vigilia dile primecominceranno a bagnare la Toscana, soprattutto settentrionale per poi interessarela Liguria di levante. L’avanguardia di questo primo fronte perturbato si estenderà in serataal Nord condeboli attese in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Nel giorno dila perturbazione entrerà nel vivo colpendo soprattutto le regioni ...

