Maleficent – Signora del male | il make up dal fascino oscuro di Angelina Jolie

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il secondo capitolo didel), arriva su RaiUno per accompagnarci durante le feste. Il film rede La Bella Addormentata nel Bosco, che racconta delle vicissitudini – magiche e familiari di Aurora e della sua matrignafica – va in onda domenica 26 dicembre alle 21.25 su RaiUno. Nei panni delle due protagoniste Dakota Fanning e, che è anche co-produttrice della pellicola. Vi raccomandiamo... Trucco occhi, come fare il pop di colore amato da Zendaya Ad ammaliare i fan, oltre alla meravigliosa sceneggiatura e alla trama avvincente, è senz’altro il personaggio difica, unica non solo per le sue molteplici sfaccettature. A ...

Advertising

4URELL3 : RT @RaiUno: La magia del Natale a casa vostra ?? Mettetevi comodi, stanno arrivando: Maleficent Signora del Male, Cenerentola, La Bella e la… - AlecDeanSpnShad : RT @RaiUno: La magia del Natale a casa vostra ?? Mettetevi comodi, stanno arrivando: Maleficent Signora del Male, Cenerentola, La Bella e la… - morena_faenza : RT @RaiUno: La magia del Natale a casa vostra ?? Mettetevi comodi, stanno arrivando: Maleficent Signora del Male, Cenerentola, La Bella e la… - claudiagen : RT @RaiUno: La magia del Natale a casa vostra ?? Mettetevi comodi, stanno arrivando: Maleficent Signora del Male, Cenerentola, La Bella e la… - CrescenzoFilo : RT @RaiUno: La magia del Natale a casa vostra ?? Mettetevi comodi, stanno arrivando: Maleficent Signora del Male, Cenerentola, La Bella e la… -

Ultime Notizie dalla rete : Maleficent Signora

DireDonna

... possiamo vedere "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di morto" c on Paola Cortellesi e Antonio Albanese ( il 25 alle 21,15 su Sky Cinema Uno ), "2 -del Male" con ...Domenica 26 dicembre : 21.25del Male 1TV. La programmazione di Rai2 Nel weekend del Natale Rai2 mantiene la sua consueta trasmissione mattutina con un pomeriggio fatto di ...La parte più importante del beauty look è senz’altro l’incarnato color rosa pesca che viene reso ‘oscuro‘ da giochi di ombre e luci ottenuti grazie all’utilizzo dell’illuminante. Se volete realizzare ...Ecco quali sono tutti i film Disney (d'animazione ma non solo) che vedremo in TV durante le feste di Natale 2021.