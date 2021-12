Magalli: nuovo problema per lui, ecco cosa è successo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ancora un nuovo problema per Giancarlo Magalli. Non c’è pace per il presentatore della Rai, che adesso potrebbe trovarsi senza lavoro Sicuramente Giancarlo Magalli ha attraversato periodi più semplici. Nelle ultime settimane, infatti, il presentatore della Rai (volto storico di Rai 2) ha dovuto affrontare diversi problemi e ostacoli che lo hanno portato a mettersi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ancora unper Giancarlo. Non c’è pace per il presentatore della Rai, che adesso potrebbe trovarsi senza lavoro Sicuramente Giancarloha attraversato periodi più semplici. Nelle ultime settimane, infatti, il presentatore della Rai (volto storico di Rai 2) ha dovuto affrontare diversi problemi e ostacoli che lo hanno portato a mettersi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitcultura : Magalli fa flop: chiuso in anticipo il suo nuovo programma su Rai 2 - borraccino_ : @Mauro23742329 Essendo un quiz ''nuovo'', come tutti i programmi nuovi, ha una durata determinata di puntate. E per… - ParliamoDiNews : Magalli fa flop: chiuso in anticipo il suo nuovo programma su Rai 2 #magalli #flop #chiuso #anticipo #programma -