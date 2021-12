Mafia, truffe nella formazione professionale: sequestrati beni per 2,5 milioni ad un imprenditore di Trapani (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Direzione investigativa antiMafia e il Nucleo Pef della Guardia di finanza di Trapani hanno attuato un sequestro di beni per un valore complessivo stimato di circa 2,5 milioni di euro a un imprenditore attivo nel settore degli appalti pubblici e della formazione professionale nel trapanese. Secondo quanto riferisce La Stampa si tratta di Pasquale Perricone, ex vice sindaco di Alcamo. Il Tribunale ha emanato un decreto di sequestro a seguito delle risultanze d’indagine raccolte dagli investigatori, in quanto ha ritenuto sussistere “un adeguato compendio indiziario” che ha consentito di accertare, a carico dell’uomo, “un giudizio di pericolosità sociale di tipo ‘qualificato’ includendolo nella categoria degli indiziati di appartenere all’associazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Direzione investigativa antie il Nucleo Pef della Guardia di finanza dihanno attuato un sequestro diper un valore complessivo stimato di circa 2,5di euro a unattivo nel settore degli appalti pubblici e dellanel trapanese. Secondo quanto riferisce La Stampa si tratta di Pasquale Perricone, ex vice sindaco di Alcamo. Il Tribunale ha emanato un decreto di sequestro a seguito delle risultanze d’indagine raccolte dagli investigatori, in quanto ha ritenuto sussistere “un adeguato compendio indiziario” che ha consentito di accertare, a carico dell’uomo, “un giudizio di pericolosità sociale di tipo ‘qualificato’ includendolocategoria degli indiziati di appartenere all’associazione ...

