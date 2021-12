Madonna e Britney Spears annunciano nuova musica per il 2022 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il pop (almeno quello fatto dalle nostre icone) è in coma da anni, agonizzante, se non fosse per Taylor Swift e qualche pezzo di Lady Gaga, sarebbe definitivamente morto. Ma niente è perduto, perché i due più grandi nomi del pop mondiale stanno tornando e questa volta non sono rumor. Madonna ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare in sala di incisione mentre canta un pezzo: “Sono felice, è così bello essere tornata in studio di registrazione a fare delle nuova musica. Arriveranno delle sorprese l’anno prossimo“. La regina ha anche taggato Swae Lee, quindi aspettiamoci un featuring con l’ennesimo rapper. Madonna back in the studio making new music. What do we think she’s creating with Swae Lee? pic.twitter.com/TMOArwEyel — MLVCpodcast (@mlvcpodcast) December 20, 2021 Madonna is back in ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il pop (almeno quello fatto dalle nostre icone) è in coma da anni, agonizzante, se non fosse per Taylor Swift e qualche pezzo di Lady Gaga, sarebbe definitivamente morto. Ma niente è perduto, perché i due più grandi nomi del pop mondiale stanno tornando e questa volta non sono rumor.ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare in sala di incisione mentre canta un pezzo: “Sono felice, è così bello essere tornata in studio di registrazione a fare delle. Arriveranno delle sorprese l’anno prossimo“. La regina ha anche taggato Swae Lee, quindi aspettiamoci un featuring con l’ennesimo rapper.back in the studio making new music. What do we think she’s creating with Swae Lee? pic.twitter.com/TMOArwEyel — MLVCpodcast (@mlvcpodcast) December 20, 2021is back in ...

