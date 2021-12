L’ultima novità del Governo, il Sottosegretario Costa: “Valutiamo il ritorno allo smartworking” (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Quella sullo smartworking è una valutazione che assolutamente dobbiamo fare. C’è stato un momento in cui il ritorno al lavoro in presenza era a mio avviso un segnale importante di ritorno alla normalità di cui il Paese aveva bisogno. Oggettivamente, di fronte a questa variante che si diffonde in maniera molto più rapida, credo sia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Quella sulloè una valutazione che assolutamente dobbiamo fare. C’è stato un momento in cui ilal lavoro in presenza era a mio avviso un segnale importante dialla normalità di cui il Paese aveva bisogno. Oggettivamente, di fronte a questa variante che si diffonde in maniera molto più rapida, credo sia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

hazzassmile : Ho recuperato finalmente anche l'ultima stagione di sex education e lasciatemi dire che sono molto disappointed in… - RFantazzini : RT @LiberLiberIT: Guarda questo video divertente di Maccio Capatonda e scopri l'ultima novità hi-tech adottata da Liber Liber https://t.co… - LiberLiberIT : Guarda questo video divertente di Maccio Capatonda e scopri l'ultima novità hi-tech adottata da Liber Liber - ZenatiDavide : Suzuki S-Cross: generosa, solo ibrida e un po’ italiana: L’ultima novità del 2021 per la Suzuki è la seconda genera… - lukealb : Amore e soltanto amore per la biblioteca Civica di Rovereto (TN) che in magazzino ha il saggio @libribompiani del 1… -