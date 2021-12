Luca Onestini vincitore di Secret Story | al reality ha trovato anche l’amore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 24 dicembre 2021)haun’altra voltagrazie alshow spagnolo maquesta volta l’ha vinto. Doppia vittoria per l’ex gieffino che ha portato a casa non solo i 50.000 euro del primo posto mauna nuova storia d’amore. La sua nuova fidanzata è arrivata seconda, lei è Cristina Porta e gli ha aggiustato il cuore. Sono le parole cheha scelto per lei, una dichiarazione d’amore che conferma che il loro amore era reale. Un trionfo tutto spagnolo per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ma è soprattuttodie Cristina a vincere. Prima amici e poi tutto si è trasformato in un sentimento ancora più ...