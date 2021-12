Luca Onestini vince ‘Secret Story’ | “Cristina Porta? Ha aggiustato il mio cuore” FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 24 dicembre 2021)ha vinto il reality show spagnolo Secret Story: La Casa de los Secretos. Il premiato è molto popolare in Italia quanto, oggi, anche in Spagna. Ex tronista di Uomini e Donne. Alla corte di Maria De Filippi aveva scelto una giovanissima Soleil Sorge, un nome giunto agli oneri del gossip per l’ormai pluri … L'articolo: “? Hail mioproviene da Velvet Gossip.