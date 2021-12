Luca Onestini ha vinto il reality spagnolo Secret Story

(Di venerdì 24 dicembre 2021)Vittoria iberica per. Ieri sera, dopo 105 giorni di gioco, l’ex tronista hala prima edizione di: La Casa de Losos, ilin onda su TeleCinco. Un trionfo che ha permesso al 28enne di portarsi a casa il premio in palio di 50.000 euro, al culmine di una finalissima dove si è scontrato con Cristina Porta, la giornalista sportiva con cui ha intrecciato una relazione all’interno della casa. Muovendosi sulla falsariga del più noto Grande Fratello,ha visto 18 concorrenti, più o meno appartenenti al mondo dello spettacolo, convivere in una casa spiata 24 ore ...

ha vinto il reality show spagnolo Secret Story: La Casa de los Secretos . Il premiato è molto popolare in Italia quanto, oggi, anche in Spagna. Ex tronista di Uomini e Donne . Alla corte ...ha vinto il reality spagnolo "Secret Story". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è riuscito a battere in photofinish Cristina Porta e Jesus e Dani, i Gemeliers. Proprio con ...Una curiosa notizia per una delle inquiline più discusse del GF Vip. Negli anni successivi l’influencer ha partecipato a diversi reality tv come L’Isola dei Famosi, Pechino Express e l’attuale esperie ...Luca Onestini trionfa in Spagna vincendo il reality show "Secret Story: La Casa de los Secretos". Seconda classificata la nuova fidanzata.