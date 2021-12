Love is in the air, anticipazioni 27 dicembre: Serkan salva Eda (Di venerdì 24 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata lunedì 27 dicembre. Serkan salva Eda nel momento del bisogno: cosa è successo. Prossima puntata Love is in the AirMentre Eda e Serkan cercano un nuovo equilibrio, la signora Deniz è sempre più interessata a conquistare il Bolat. La proprietaria dell’hotel fa di tutto per conoscerlo meglio e trascorrere del tempo con lui. Così organizza una cena per Serkan prendendo in mano la situazione al ristorante, scatenando il fastidio di Ayfer e Melo. Nel frattempo, Burak propone a Eda di trasferirsi in una casa di sua proprietà con la bambina fino a quando Serkan non tornerà a Istanbul. Infine, a quella stessa cena, Kerem si mostra impacciato nel flirtare con Pina. L’assistente ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 24 dicembre 2021)is in the air prossima puntata lunedì 27Eda nel momento del bisogno: cosa è successo. Prossima puntatais in the AirMentre Eda ecercano un nuovo equilibrio, la signora Deniz è sempre più interessata a conquistare il Bolat. La proprietaria dell’hotel fa di tutto per conoscerlo meglio e trascorrere del tempo con lui. Così organizza una cena perprendendo in mano la situazione al ristorante, scatenando il fastidio di Ayfer e Melo. Nel frattempo, Burak propone a Eda di trasferirsi in una casa di sua proprietà con la bambina fino a quandonon tornerà a Istanbul. Infine, a quella stessa cena, Kerem si mostra impacciato nel flirtare con Pina. L’assistente ...

