L’omelia di Natale di papa Francesco | “L’uomo non è schiavo del lavoro | basta morti bianche” E invita a cercare “la grazia della piccolezza”

"basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo". È l'appello che papa Francesco ha rivolto nell'omelia della messa della notte di Natale celebrata nella Basilica Vaticana. "Dio – ha sottolineato Bergoglio – stanotte viene a colmare di dignità la durezza del lavoro. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all'uomo con il lavoro, ma anche dare dignità al lavoro dell'uomo, perché l'uomo è signore e non schiavo del lavoro". Il papa ha spiegato il significato autentico del Natale cristiano: "Abbracciare Gesù nei piccoli di oggi. Amarlo, cioè, negli ultimi, servirlo"

