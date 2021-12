Lo sfogo di Jacobs | «Se fossi americano non sarei sotto accusa Qualcuno sta rosicando»

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Marcellè stato l’atleta rivelazione del 2021, quello che è riuscito a conquistare la ribalta internazionale grazie all’oro olimpico a Tokyo nella gara dei 100 metri. Una vittoria inaspettata che ha portato la stampa estera a scrivere di tutto e di più su di lui: dalle accuse di doping da parte dei media inglesi alle insinuazioni degli americani che lo hanno descritto come uno sconosciuto, sollevando di fatto altri dubbi., nato in Texas ma italiano, invece, non ha badato alle polemiche ed è andato dritto per la sua strada. In un’intervista a Repubblica ha prima di tutto smontato tutte le accuse che gli sono state rivolte in questi mesi: «Non è vero che non mi conoscevano, lo stesso Fred Kerley (l’medaglia d’argento, ndr) che ha dichiarato di non sapere chi, a maggio aveva visto un video ...