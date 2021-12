Lo scandalo Talon Anvil | semisconosciuto ai media occidentali Centinaia di civili siriani sacrificati dagli Usa per la fame di risultati

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ora è certo, dietro il numero del tutto “eccezionale” di mortiinnocenti durante la guerra all’ISIS vi era l’unità militare – classificata come top secret – degli Stati Uniti chiamata. A denunciarlo per primo il New York Times, in una agghiacciante inchiesta realizzata grazie alle segnalazioni di Azmat Khan e alla collaborazione dei giornalisti Christoph Koettl e Drew Jordan che hanno raccolto testimonianze di ex militari impegnati in quegli anni in Medioriente e funzionari dell’intelligence a stelle e strisce.era una piccola cellula d’attacco americana classificata che, 24 ore su 24 in tre turni da uffici anonimi in Siria e Iraq tra il 2014 e il 2019, ha lanciato decine di migliaia di bombe e missili (si parla di almeno 112.000) contro obiettivi dello Stato ...