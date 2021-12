LIVE Zebre-Benetton Treviso | Rugby Championship in DIRETTA | il derby italiano alla vigilia di Natale

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenutidella sfida dell’Unitedtra leParma e la, valevole per l’ottavo turno del torneo. La squadra di Parma arriva da un anno difficile, con l’ennesimo cambio societario, mentre in campo non è arrivata alcuna vittoria in questa stagione, con l’ultimo successo che risale al 27 febbraio 2021. Da allora solo ko in campionato e Michael Bradley èdisperata ricerca di un cambio di ritmo. Dopo un campionato 2020-2021 da dimenticare, invece, laha conquistato la Rainbow Cup, una versione ridotta ed ...