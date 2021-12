LIVE Zebre-Benetton Treviso 7-34 | Rugby Championship in DIRETTA | Boni segna la prima meta per le Zebre

(Di venerdì 24 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? Trasforma laCarlo Canna per il 7-34 64?AAAAACONIIIIII! Il centro ha schiacciato l’ovale, con Alessandro Garbisi che non ha annullato l’ovale 64? TMO per capire se c’è comunque ladio no 64? Palla intercettata da Pierre Bruno che scappa via, ma a un passo dalla linea diviene recuperato da Monty Ioane enegata all’ala bianconera 63? Niente di fatto eche torna a fare la partita 61? Resta nella metà campo biancoverde la squadra di casa 59? In attacco leche provano almeno a limitare il passivo 55? Trasforma laRhyno Smith e ...

zazoomblog : LIVE Zebre-Benetton Treviso 0-10 Rugby Championship in DIRETTA: Federico Ruzza va in meta! - #Zebre-Benetton… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Zebre

OA Sport

La squadra di Parma arriva da un anno difficile, con l'ennesimo cambio societario, mentre in campo non è arrivata alcuna vittoria in questa stagione, con l'ultimo successo che risale al 27 febbraio ...... in esclusiva in chiaro alle ore 14.00, il derby italiano valido per l'ottava giornata "- ... Le partite saranno proposte anche instreaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it "...A BREAST cancer survivor claims she was charged £300 by a Hull hair extensions technician which left her with a botched job that she says will cost hundreds to repair. The nurse and single mum lost ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida dell’United Rugby Championship tra le Zebre Parma e la Benetton Trevi ...