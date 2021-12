LIVE Zebre-Benetton Treviso 0-3 | Rugby Championship in DIRETTA | Rhyno Smith sblocca il match

(Di venerdì 24 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12? Bella azione di Ioane, ma l’ultimo passaggio arriva dopo cheè uscita dal campo e nulla di fatto 10? Palla recuperata dae occasione persa per i padroni di casa, fallo delle9? Ottima mischia delleche obbligano al fallo il pack biancoverde 7? Lungo possesso per le, che però non guadagnano campo e poi commettono in avanti 5? Calcio piazzato diche trova i pali e punteggio che va sullo 0-3 4? Ora fallo dei bianconeri e punizione a favore di3? Calcio piazzato va a lato e nulla di fatto 2? Fallo a favore delleche con Carlo Canna vanno sulla piazzola dalla distanza 1? Pallone perso da ...

La squadra di Parma arriva da un anno difficile, con l'ennesimo cambio societario, mentre in campo non è arrivata alcuna vittoria in questa stagione, con l'ultimo successo che risale al 27 febbraio ...... in esclusiva in chiaro alle ore 14.00, il derby italiano valido per l'ottava giornata "- ... Le partite saranno proposte anche instreaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it "...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida dell’United Rugby Championship tra le Zebre Parma e la Benetton Trevi ...Ottava giornata dell’United Rugby Championship 2021-2022 e derby italiano questo pomeriggio per Zebre Parma e Benetton Treviso, che si affrontano alle 14 al Lanfranchi. Match importante per entrambe l ...