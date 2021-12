LIVE Zebre-Benetton Treviso 0-17 | Rugby Championship in DIRETTA | Pettinelli fa il bis per i veneti!

(Di venerdì 24 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34? Cartellino giallo per Asaeli Tuivuaka per placcaggio di spalla al volto di Smith ein 14 per 10 minuti 34? Ryhno Smith intercetta l’ovale e TMO per un possibile fallo delle33? Trasforma la meta Smith e punteggio che va sullo 0-17 32? METAAAAAAAAOOOOOOOO CON! Sul contrattacco biancoverde scatto di Ioane, palla perche va oltre 31? Calcio di seconda per ledalla mischia e padroni di casa che si salvano! 29? Fortunato Padovani, il cui calcio non esce oltre la linea di fondo campo. Sbaglia il calcio Canna e mischia regalata asui 5 metri 26? Ancora un errore, questa volta delle, eche resta ...

La squadra di Parma arriva da un anno difficile, con l'ennesimo cambio societario, mentre in campo non è arrivata alcuna vittoria in questa stagione, con l'ultimo successo che risale al 27 febbraio ... Ottava giornata dell'United Rugby Championship 2021-2022 e derby italiano questo pomeriggio per Zebre Parma e Benetton Treviso, che si affrontano alle 14 al Lanfranchi. Match importante per entrambe l ...