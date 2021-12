LIVE Zebre-Benetton Treviso 0-0 | Rugby Championship in DIRETTA | il derby italiano pronto al via!

(Di venerdì 24 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Fallo a favore delleche con Carlo Canna vanno sulla piazzola dalla distanza 1? Pallone perso dae rimessa laterale per le1? Iniziata la partita con il calcio d’avvio di Rhyno Smith. Primo possesso perche recupera subito palla 13.55 Squadre in campo e pronte per il calcio d’inizio. 13.50 Questa la formazione della: 15 Edoardo Padovani, 14 Luca Sperandio, 13 Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Rhyno Smith, 9 Callum Braley, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro, 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Ivan Nemer, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Thomas Gallo A disposizione: 16 Hame Faiva, 17 Cherif Traoré, 18 Tiziano Pasquali, 19 Carl ...

La squadra di Parma arriva da un anno difficile, con l'ennesimo cambio societario, mentre in campo non è arrivata alcuna vittoria in questa stagione, con l'ultimo successo che risale al 27 febbraio. Ottava giornata dell'United Rugby Championship 2021-2022 e derby italiano questo pomeriggio per Zebre Parma e Benetton Treviso, che si affrontano alle 14 al Lanfranchi. Match importante per entrambe le squadre.