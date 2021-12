LIVE – BOLLETTINO oggi, venerdì 24 dicembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di venerdì 24 dicembre 2021) La DIRETTA con i dati del BOLLETTINO Covid per la giornata di oggi, venerdì 24 dicembre. Una vigilia di Natale difficile per molti italiani, con la variante Omicron del virus che continua a diffondersi dando vita a numeri importanti per quanto riguarda i contagiati. Importanti anche i dati su morti e ricoverati in terapia intensiva, per capire il grado di pressione sulle strutture ospedaliere. Sportface vi propone la situazione in tempo reale, con i dati che mano a mano arriveranno nel corso della giornata a comporre il quadro nazionale. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI oggi: non ancora disponibili DATI NAZIONALI DI IERI: 44.595 nuovi ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lacon i dati delCovid per la giornata di24. Una vigilia di Natale difficile per molti italiani, con la variante Omicron del virus che continua a diffondersi dando vita a numeri importanti per quanto riguarda iati. Importanti anche i dati su morti e ricoverati in terapia intensiva, per capire il grado di pressione sulle strutture ospedaliere. Sportface vi propone la situazione in tempo reale, con i dati che mano a mano arriveranno nel corso della giornata a comporre il quadro nazionale. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI: non ancora disponibili DATI NAZIONALI DI IERI: 44.595 nuovi ...

