L'Isola dei Famosi, ex vippone dell'attuale edizione si candida: "Mi interessa" (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'Isola dei Famosi tornerà con una nuova edizione al termine del Grande Fratello Vip, nella prossima primavera. Nel corso delle scorse settimane gli autori hanno già iniziato a contattare l'ipotetico cast, dalla compagna di Aldo Montano all'ex showgirl Alessia Fabiani. Fra papabili, candidati, scartati e corteggiati un nome viene addirittura dall'edizione in corso del GF Vip: Andrea Casalino. Il modello e attore, infatti, durante un'intervista rilasciata a TvCircle non ha disdegnato l'ipotesi di una sua possibile partecipazione a L'Isola dei Famosi, parlando addirittura di "sollecito" già avvenuto. "Se ci sono altri reality che mi piacciono? Beh, sicuramente L'Isola dei Famosi la vedo – sono stato anche sollecitato – più adatta alla ...

