Lilly, il jack russell lanciato dal terrazzo: rinvio a giudizio per il padrone (Di venerdì 24 dicembre 2021) che in un gesto di rabbia gli ha tolto la vita Sarà rinviato a giudizio il padrone di Lilly, il jack russell morto dopo essere stato lanciato dal terrazzo di casa in zona Fonte Ostiense a Roma. L'autore del gesto è un uomo di 47 anni, Pietro Sorrenti, il quale rischia fino a due anni di carcere per uccisione di animali. I fatti risalgono al 18 aprile del 2018, quando l'uomo in quello che sarebbe stato un momento di rabbia, ha afferrato il cane lanciandolo dalla finestra. Ad assistere al triste spettacolo il figlio dell'uomo, che si è poi riversato disperato in strada. Leggi anche: STEFANO CUCCHI, CHIESTE CONDANNE PER 8 MILITARI DELL'ARMA Secondo la ricostruzione dei fatti riportata dal Corriere della Sera, prima che Sorrenti commetteste il tragico gesto, si sarebbero ...

