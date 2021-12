Lewis Hamilton, mossa estrema: la foto che terrorizza Mercedes. Addio F1, è ufficiale? | Guarda (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo l'ultima controversa gara ad Abu Dhabi, quella che ha consegnato il titolo iridato in Formula 1 a Max Verstappen, Lewis Hamilton si è trincerato in un pesantissimo silenzio. Dopo le dichiarazioni a caldo e i complimenti al rivale della Red Bull, nemmeno una parola. Ma non solo: come è noto sono iniziate a circolare le indiscrezioni su un suo possibile ritiro dalla F1, confermate anche da Toto Wolff. Insomma, troppa rabbia e delusione per le decisioni dei vertici Fia, tanto che il britannico potrebbe anche abbandonare il circus. E il silenzio stampa prosegue anche sui social: Hamilton su Instagram non pubblica nulla dall'11 dicembre, giorno delle qualifiche ad Abu Dhabi. Insomma, come ha detto Wolff il dolore è "molto grande". Ora, però, l'ultimo inquietante capitolo di questa strana storia: sui social, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo l'ultima controversa gara ad Abu Dhabi, quella che ha consegnato il titolo iridato in Formula 1 a Max Verstappen,si è trincerato in un pesantissimo silenzio. Dopo le dichiarazioni a caldo e i complimenti al rivale della Red Bull, nemmeno una parola. Ma non solo: come è noto sono iniziate a circolare le indiscrezioni su un suo possibile ritiro dalla F1, confermate anche da Toto Wolff. Insomma, troppa rabbia e delusione per le decisioni dei vertici Fia, tanto che il britannico potrebbe anche abbandonare il circus. E il silenzio stampa prosegue anche sui social:su Instagram non pubblica nulla dall'11 dicembre, giorno delle qualifiche ad Abu Dhabi. Insomma, come ha detto Wolff il dolore è "molto grande". Ora, però, l'ultimo inquietante capitolo di questa strana storia: sui social, ...

