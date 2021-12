Lewandowski è al primo posto nella Top 100 del Guardian | quinto Jorginho

Leggi su agi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Per il secondo anno consecutivo Robertguida la Top 100 dei migliori calciatori del, che vede alil centrocampista azzurro del Chelsea. Sul podio della classifica del 2021 insieme al bomber polacco del Bayern Monaco ci sono Leo Messi, secondo, e Momo Salah, terzo. Quarto Karim Benzema, sesto Kylian M'bappè, settimo Erling Haaland. Cristiano Ronaldo è ottavo mentre altri due giocatori del Chelsea vincitore della Champions, N'Golo Kantè e Kevin De Bruyne, sono rispettivamente al nono e decimo. The 100 best male footballers in the world 2021: Nos 100-11 https://t.co/X0scfvr75i —sport (@sport) December 23, 2021 L'Italia di Roberto Mancini che ha trionfato agli europei è ...