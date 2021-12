Lettera del capo della Chiesa greco-cattolica di Kiev

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Natale del Signore è una buona occasione per tutti noi di dividere insieme con altri la grande gioia, ricevuta e condivisa per la prima volta da sconosciuti pastori di Betlemme che, in un campo aperto, vegliavano di notte sul loro gregge. Secondo il racconto dell’evangelista Luca, all’inizio, quando apparve l’angelo del Signore, loro furono travolti da un grande timore. Ma l’angelo disse loro: “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 2, 10-11). Allora, udendo i canti di lode dei cori angelici “Gloria a Dio nel più alto dei cieli”, i pastori dissero l’un l’altro: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere” (Lc 2, 15). E ci andarono, e vi trovarono Maria e Giuseppe col bambino, e li adorarono, e andarono ad annunciare agli ...