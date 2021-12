L'errore da non fare al cenone di Natale: le regole da seguire (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nessun divieto e nessun obbligo per il Natale 2021 in famiglia ma forti raccomandazioni da parte degli esperti per feste in sicurezza Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nessun divieto e nessun obbligo per il2021 in famiglia ma forti raccomandazioni da parte degli esperti per feste in sicurezza

Advertising

VittorioSgarbi : Cercherò di fare il ministro dei Beni Culturali in tempo utile per impedire che demoliscano San Siro che è un monum… - sandrogozi : La stampa ci informa che al @SenatoStampa c’è chi vorrebbe fondere in un’unica commissione Politiche Ue, esteri, di… - AurelianoStingi : Non cadiamo nell'errore di dire: 'i vaccini non funzionano' i vaccini hanno evitato, evitano ed eviteranno morti. T… - gigi_mfc : @DanielaMonari1 @sbruffino I rapidi hanno il 40% di errore…vuol dire che 4 su 10 danno un esito sbagliato, soprattu… - Marcosbracco68 : @AnimalBanning @hiboss_hiboss @MarcelloMoscat5 Nooooooooo ragazzi con tutto il rispetto non potete fare un errore d… -