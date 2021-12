“Lei è solo l’ultima”. Veleno su Alex Belli, l’ex marito di Delia Duran sgancia la bomba: spunta la prova (Di venerdì 24 dicembre 2021) A pochi giorni dall’uscita di Alex Belli non si fermano le chiacchiere su lui e Delia Duran. A parlare è l’ex marito di lei Marco Nerozzi nei giorni scorsi condannato per riciclaggio. Una vicenda risalente al 2017 e riguardano una questione di denaro, i 2 milioni di euro, considerati provento del reato di sfruttamento di prostituzione. I soldi sarebbero poi stati trasferiti tramite bonifici, giroconti, contanti e assegni bancari, in un istituto di credito di San Marino. Ma in tutto ciò Delia Duran non c’entra. Per l’ex marito di Delia Duran la pena, oltre a stabilire quattro anni e due mesi di carcere, è anche quella di dover pagare 4.000 euro di multa, a cui vanno aggiunti due anni ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) A pochi giorni dall’uscita dinon si fermano le chiacchiere su lui e. A parlare èdi lei Marco Nerozzi nei giorni scorsi condannato per riciclaggio. Una vicenda risalente al 2017 e riguardano una questione di denaro, i 2 milioni di euro, considerati provento del reato di sfruttamento di prostituzione. I soldi sarebbero poi stati trasferiti tramite bonifici, giroconti, contanti e assegni bancari, in un istituto di credito di San Marino. Ma in tutto ciònon c’entra. Perdila pena, oltre a stabilire quattro anni e due mesi di carcere, è anche quella di dover pagare 4.000 euro di multa, a cui vanno aggiunti due anni ...

Advertising

faIIiamheart : RT @BalestraSimoneJ: io non capisco perché il mio gemello chiattillo suona il pianoforte per la sua tipella e lei cade ai suoi piedi mentre… - tdebenetti : @sano80 Lei fa tutte ste vignette sul fatto che i finlandesi siano disagiati, fa molto ridere ma alcune cose han se… - Andrea84188603 : @LelloPinto Forse i balletti in casa andavano bene per la sua adolescenza nel 1940, non so se aprendo Twitter ha no… - Garby30379370 : RT @BonomiAllegra: @stanzaselvaggia Ben svegliata. Ora che serve anche a lei si rende conto del disagio. Voi fanatici dei pass siete solo d… - Ilethequokka : Buongiorno solo a lei Forzaaa Miri, ti amiamo ???? #gfvip #miriana -