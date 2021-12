Advertising

AlbertoBagnai : L'Aquila. Nella legge di bilancio 10 milioni di euro e proroga Superbonus - marattin : Puntuale come il Natale, ogni anno arriva la polemica sui piccoli interventi nella legge di bilancio. E fa figo dir… - DSantanche : #Draghi ha indetto una #CONFERENZASTAMPA prima di veder approvata la legge di Bilancio da almeno una delle camere,… - PaoloTosato3 : Approvata nella notte la Legge di Bilancio si torna a casa. Un caro augurio di Buon Natale da tutto il gruppo della… - orizzontescuola : Legge di bilancio, Pittoni (Lega): “Per la scuola alcune risposte. Altre ancora da costruire” -

Ultime Notizie dalla rete : Legge bilancio

Ora che le prospettive per il futuro sembrano un po' più cupe, il treno delladiè arrivato sostanzialmente al capolinea con il maxi - emendamento che accompagna il voto di fiducia e l'...Un chiaro segnale d'allarme lanciato all'Ue , il messaggio è inequivocabile: le regole delladivanno cambiate. 'Per combattere la crisi, - sinella lettera - i governi dell'Ue ...Sì del Senato alla fiducia sul maxiemendamento del governo alla manovra in Senato: 215 voti a favore e 16 contrari ...Una manovra che mobilita risorse per l'economia per oltre 32 miliardi, pensata per accompagnare il ritorno del Paese alla normalità anche economica. Ora che le prospettive per il ...