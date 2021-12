Legge di bilancio 2022, tutte le misure previste nella nuova Manovra (Di venerdì 24 dicembre 2021) Approvato al Senato il maxi emendamento sulla Legge di bilancio, la prima Manovra finanziaria del governo guidato da Mario Draghi. Il provvedimento passa ora alla Camera per il via libera definitivo che arriverà entro la fine dell’anno. Irpef, bollette, cartelle esattoriali, fondi, bonus e superbonus: vediamo cosa prevede la Manovra 2022. Cartelle esattoriali Ci sarà più tempo, fino a sei mesi, per pagare, senza interessi di mora e sanzioni, le cartelle notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022. Superbonus Garantito per tutto il 2022 il Superbonus sulle case unifamiliari cancellando i precedenti riferimenti a tetti Isee, a limitazioni all’abitazione principale e a termini di comunicazione Cila. Resta il vincolo di avanzamento dei lavori del 30% al 30 giugno ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Approvato al Senato il maxi emendamento sulladi, la primafinanziaria del governo guidato da Mario Draghi. Il provvedimento passa ora alla Camera per il via libera definitivo che arriverà entro la fine dell’anno. Irpef, bollette, cartelle esattoriali, fondi, bonus e superbonus: vediamo cosa prevede la. Cartelle esattoriali Ci sarà più tempo, fino a sei mesi, per pagare, senza interessi di mora e sanzioni, le cartelle notificate dal primo gennaio al 31 marzo. Superbonus Garantito per tutto ilil Superbonus sulle case unifamiliari cancellando i precedenti riferimenti a tetti Isee, a limitazioni all’abitazione principale e a termini di comunicazione Cila. Resta il vincolo di avanzamento dei lavori del 30% al 30 giugno ...

