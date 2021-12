Lecco-Bergamo, arrivano 40 milioni di euro dalla legge di Bilancio (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Accolgo positivamente l’annuncio della senatrice Antonella Faggi relativo ai 40 milioni di euro in arrivo con la legge statale di Bilancio per il lotto San Gerolamo (detto anche Variante di Vercurago) del collegamento stradale Lecco-Bergamo. Dopo il passaggio in commissione, auspico che il parlamento ratifichi questo finanziamento fondamentale”, dichiara l’assessore regionale Claudia Maria Terzi, sottolineando l’importanza dell’intervento e l’attivazione di Regione Lombardia. I FINANZIAMENTI DI REGIONE – “L’efficientamento dell’asse viabilistico tra Lecco e Bergamo, due tra le province più produttive d’Italia, – prosegue Terzi – è da sempre alla nostra attenzione e negli anni abbiamo stanziato complessivamente 14 milioni di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Accolgo positivamente l’annuncio della senatrice Antonella Faggi relativo ai 40diin arrivo con lastatale diper il lotto San Gerolamo (detto anche Variante di Vercurago) del collegamento stradale. Dopo il passaggio in commissione, auspico che il parlamento ratifichi questo finanziamento fondamentale”, dichiara l’assessore regionale Claudia Maria Terzi, sottolineando l’importanza dell’intervento e l’attivazione di Regione Lombardia. I FINANZIAMENTI DI REGIONE – “L’efficientamento dell’asse viabilistico tra, due tra le province più produttive d’Italia, – prosegue Terzi – è da sempre alla nostra attenzione e negli anni abbiamo stanziato complessivamente 14di ...

