Le tradizioni più stravaganti del Natale in Europa

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Lee le superstizioni natalizie non sempre sono intrise di sentimenti positivi. In tuttai giorni che vanno dall’inizio dell’Avvento ai primi di gennaio sono arricchiti di maschere con il volto di fauni, fustigatori, orchi e demoni di ogni tipo. Tra le figure demoniache più conosciute ci sono i Krampus, recentemente visti anche in un film horror – “Krampus-non è sempre” – figure faunesche, con corna, volti mostruosi e abiti sdruciti, che sono presenti nel folklore tedesco da diversi secoli con sfilate la sera del 5 dicembre al fianco di San Nicola. Queste manifestazioni – celebrate anche in alcune aree di Slovenia, Austria, Trentino-Alto Adige e Friuli – vedono San Nicola, a piedi o su un carro, che avanza distribuendo caramelle ai passanti. Alle sue spalle seguono i Krampus armati di ...