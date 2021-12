Le parole del Papa per il Natale: «Basta morti sul lavoro. Impegniamoci per questo» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche per quest’anno la Messa di Natale si è tenuta prima della normale liturgia. Come nel 2020, la Messa della Vigilia è stata anticipata alle 19.30. Papa Francesco ha scelto di dedicare le sue parole ai morti sul lavoro: «Dio stanotte viene a colmare di dignità la durezza del lavoro. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo con il lavoro, ma anche ‘dare dignità al lavoro dell’uomo’, perché l’uomo è signore e non schiavo del lavoro. Nel giorno della Vita ripetiamo: Basta morti sul lavoro! E Impegniamoci per questo». Il Pontifice ha lanciato un appello anche al ritorno alla chiesa alla povertà, una missione che ha promesso di intraprendere ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche per quest’anno la Messa disi è tenuta prima della normale liturgia. Come nel 2020, la Messa della Vigilia è stata anticipata alle 19.30.Francesco ha scelto di dedicare le sueaisul: «Dio stanotte viene a colmare di dignità la durezza del. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo con il, ma anche ‘dare dignità aldell’uomo’, perché l’uomo è signore e non schiavo del. Nel giorno della Vita ripetiamo:sul! Eper». Il Pontifice ha lanciato un appello anche al ritorno alla chiesa alla povertà, una missione che ha promesso di intraprendere ...

