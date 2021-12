Le novità natalizie del Museo del Calcio di Coverciano (Di venerdì 24 dicembre 2021) GLIEROIDELCalcio.COM – Anche durante le festività natalizie si potranno ammirare i cimeli della grande storia del Calcio italiano. Il Museo del Calcio di Coverciano, ad eccezione delle giornate del 25 e 26 Dicembre, permetterà la visita delle tante sale espositive, dalle 10 alle 18 di ogni giorno. Molte novità, iniziando dalla parete allestita con i palloni di ogni epoca e con le zone relative alle magliette che vanno dagli anni ’20 fino ai giorni nostri, zone impreziosite dal pallone della finale di Wembley. Il 1° Gennaio 2022, inoltre, si potrà partecipare all’iniziativa “brindisi al Museo del Calcio”, sempre dalle 10 alle 18, con prenotazione obbligatoria (info@MuseodelCalcio.it oppure 055 ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 24 dicembre 2021) GLIEROIDEL.COM – Anche durante le festivitàsi potranno ammirare i cimeli della grande storia delitaliano. Ildeldi, ad eccezione delle giornate del 25 e 26 Dicembre, permetterà la visita delle tante sale espositive, dalle 10 alle 18 di ogni giorno. Molte, iniziando dalla parete allestita con i palloni di ogni epoca e con le zone relative alle magliette che vanno dagli anni ’20 fino ai giorni nostri, zone impreziosite dal pallone della finale di Wembley. Il 1° Gennaio 2022, inoltre, si potrà partecipare all’iniziativa “brindisi aldel”, sempre dalle 10 alle 18, con prenotazione obbligatoria (info@del.it oppure 055 ...

