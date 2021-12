Le mille anime di Motta Filocastro

(Di venerdì 24 dicembre 2021) In un dei più suggestivi borghi del Vibonese, la frazione di(nel comune di Limbadi) in questi giorni si respira l’atmosfera natalizia con alberi di Natale, presepi e canti tradizionali, grazie al I concorso “Allestimundi”, promosso dall’Associazione culturale “il Tocco” con la partecipazione di tutta la comunità. Nel caratteristico borgo diin questi giorni, percorrendo le piccole “rughe” è possibile ammirare presepi e alberi di Natale. L’evento si lega al I° concorso “Allestimundi! Presepi e Alberi di Natale a– 2021” e si protrae fino al 6 gennaio. Il Natale è ricco di tradizioni e riti che si rinnovano. Ed è proprio a uno dei canti del vasto repertorio della musica tradizionale calabrese, “Allestitivi cari amici”, che i ...

Advertising

PanariellinaIda : @FilippoScarafia @MoiseCuria @giangrasshow @farnesiroberto @RaiUno @RaiPlay Anche alla Vigilia di Natale io scelgo… - egopor : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: qui Radio Resistere:'se avete resistito finora, guardatevi allo specchio e applaudite. Siete anime… - Nicolet39750675 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: qui Radio Resistere:'se avete resistito finora, guardatevi allo specchio e applaudite. Siete anime… - ReadtosurviveB : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: qui Radio Resistere:'se avete resistito finora, guardatevi allo specchio e applaudite. Siete anime… - SerenaTT58 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: qui Radio Resistere:'se avete resistito finora, guardatevi allo specchio e applaudite. Siete anime… -

Ultime Notizie dalla rete : mille anime

Musicalnews.com

... come tovaglie di un altare, che riparano dal freddo i corpi e ledi tanta gente delusa, ... delle storie che incontro, ivolti delle persone che ogni giorno rispecchio nel mio volto, le ...Abitati dall'anima di Bruegel, di Basile e da"presenze" pezzentelle, i fratelli Scuotto firmano un presepe tanto visionario, mistico e ... sono i carmelitani delledel purgatorio. C'è poi ...In un dei più suggestivi borghi del Vibonese, la frazione di Motta Filocastro (nel comune di Limbadi) in questi giorni si respira l’atmosfera natalizia con ...Il creatore originale i Bleach ha condiviso la sua reazione al nuovo trailer per il grande ritorno dell'anime con la Guerra Millenaria.