Lazio in zona gialla, Zingaretti allerta la popolazione: "I contagi aumentano, dobbiamo prendere delle precauzioni" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Governo corre ai ripari con il nuovo Decreto Festività e la Regione Lazio ha giocato d'anticipo introducendo già da qualche giorno la mascherina obbligatoria, misura che ora varrà su tutto il territorio nazionale. Questo perché i contagi nel Paese sono in aumento (solo ieri si sono registrati 44.595 positivi con un incremento di terapie intensive e ricoveri) e la variante Omicron, quella che sembra essere più contagiosa, avanza. Così come avanza nel Lazio, dove i casi – ha spiegato l'assessore D'Amato – sono destinati ad aumentare e l'unica strada da percorrere resta quella di accelerare con la terza dose. Ne è convinto anche il Presidente Nicola Zingaretti, che non esclude un passaggio della Regione in zona gialla.

