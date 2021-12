Lazio | il rinnovo di Sarri si può fare a Cortina

(Di venerdì 24 dicembre 2021) ROMA - Claudio Lotito indaffarato come non mai. Segue da vicino il caso Salernitana, sempre in vendita. Non molla la situazione Senato, con in ballo (ancora) la sua nomina. E così l'appuntamento di ...

L'allenatore ha avanzato richieste di mercato, ma non ha posto condizioni legate alla firma del. I rapporti con Lotito e tutta lasono super, ecco perché il progetto, iniziato in estate,...A noi che Acerbi a sia un giocatore importante dellanon importa nulla. Per noi contano il ... in cui apriva il caso sul suo mancatocontrattuale. Dai malumori si è passati così alla ...Il gol contro il Venezia ed il fatto di essere restato in campo nonostante l'infortunio non sono bastati ad Acerbi per fare pace con i tifosi dopo aver festeggiato i gol contro il Genoa ...La produzione nello stabilimento di Cassino di Fca Stellantis sospesa il 17 dicembre scorso riprenderà il 10 gennaio. Infatti ieri l’azienda ha comunicato il rientro alle ...