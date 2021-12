Latina | progressioni economiche orizzontali bandite entro il 30 dicembre

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 dicembre 2021)– Si è tenuta il 22la riunione della delegazione trattante per i dipendenti nella quale è stata firmata la ripartizione del fondo per il salario accessorio per i dipendenti portando il totale complessivo delle risorse destinate alle performance del 2021 a euro 396.910,23. L’Amministrazione si è riservata di verificare ulteriori possibilità di incremento alla luce di recenti interpretazioni innovative della Corte dei Conti. Inoltre, in attuazione del contratto decentrato firmato nel luglio 2021, l’Amministrazione ha condiviso di bandireil 30leper i dipendenti del Comune, che ne beneficeranno a partire dall’1 gennaio 2021. “Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici – commenta ...