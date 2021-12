L’amica geniale 3 arriva presto su Rai1: quando verrà trasmessa la nuova stagione della serie tv (Di venerdì 24 dicembre 2021) La terza stagione de L’amica geniale si avvicina sempre di più e dopo che la scorsa estate ne era stato annunciato l’atteso ritorno, sembra che manchi veramente poco tempo per potersi godere le nuove puntate. I telespettatori affezionati alla trasposizione televisiva dei lavori dell’acclamata scrittrice Elena Ferrante dovranno pazientare ancora poco tempo. Il 2022 sarà infatti l’anno del ritorno sul piccolo schermo con la Rai che avrebbe già deciso le date per la programmazione della terza stagione. Tutto quello che c’è da sapere sul ritorno su Rai1 de L’amica geniale. L’amica geniale 3: quando arriverà su Rai1 L’amica geniale è pronta per fare ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) La terzadesi avvicina sempre di più e dopo che la scorsa estate ne era stato annunciato l’atteso ritorno, sembra che manchi veramente poco tempo per potersi godere le nuove puntate. I telespettatori affezionati alla trasposizione televisiva dei lavori dell’acclamata scrittrice Elena Ferrante dovranno pazientare ancora poco tempo. Il 2022 sarà infatti l’anno del ritorno sul piccolo schermo con la Rai che avrebbe già deciso le date per la programmazioneterza. Tutto quello che c’è da sapere sul ritorno sude3:arriverà suè pronta per fare ...

howudo1n_ : raga ma l’amica geniale dove lo trovo? su raiplay? perché qua mi dice direttamente 2 stagione boh - wonderlandH_ : @ghostintostreet Sono d’accordo. E merita tantissimo al pari di Gomorra o L’Amica Geniale che sono state già esport… - maIedettotempo : pensando di iniziare a leggere l’amica geniale nonostante la bassa soglia dell’attenzione che non mi permette di leggere nulla - porcoddduee : Non io che piango per questa storia che mi da un po' di vibes de L'Amica Geniale - giulio_galli : RT @FrancescaNevis: Abbiamo la data della terza stagione de «L’amica geniale»: 8 febbraio 2022. -