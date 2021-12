Lady Diana | quell’ultimo Natale a Sandringham che ha preannunciato la fine

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 dicembre 2021) È la festa più affascinante dell’anno, quella dedicata alla famiglia e agli affetti. Eppure, per, ilnon è mai stato un momento felice. Anzi, a detta della sua ex guardia del corpo sarebbe stato un vero “purgatorio”., l’ultimoLe parole pronunciate da Ken Wharfe a People sono state inequivocabili. La guardia del corpo, che ha lavorato alla protezione didal 1988 al 1993, ha spiegato quanto la defunta Principessa si sia confidata con il personale della tenuta di, per raccontare loro come si sentisse a trascorrere le feste la Royal Family. Sarebbe stata proprio lei a definire come “purgatorio” la tenuta della Regina, ...