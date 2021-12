Ladispoli | raccolta differenziata porta a porta | il calendario durante le festività

(Di venerdì 24 dicembre 2021)– In occasione dellenatalizie il servizio disabato 25 dicembre e giovedì 6 gennaio avverrà regolarmente. Sabato 1 gennaio 2022 lasarà posticipata a domenica 2 gennaio 2022. Il Centro dicomunale venerdì 24 dicembre e venerdì 31 dicembre sarà aperto dalle ore 8:00 alle 13:00 mentre il 25 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio sarà chiuso. Le isole ecologiche mobili il 24 e 31 dicembre saranno attive fino alle 14:00 mentre il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio non saranno funzionanti. Il Centro Servizi sarà chiuso dal 24 al 31 dicembre. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

