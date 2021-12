La Wagner arriva in Mali In barba alle dichiarazioni degli europei

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Un primo gruppo preparativo di contractor della, società della guerra privata russa spesso accusata di esser un asset per le operazioni ibride del Cremlino, èto in. Il governo transizionale golpista di Bamako ha preferito loro per garantire la sicurezza nel paese davanti alla crescente minaccia di gruppi armati (anche jihadisti). Ha scelto i mercenari russi piuttosto che un rinforzo del contingente internazionale onusiano Minusma (e/o della task force europea Takuba), e questa decisione ha fatto infuriare Waghinton e Bruxelles – soprattutto perché ha creato un altro pericoloso precedente: il modello putiniano può essere alternativo a quello proposto da organismi multilaterali come l’Onu o da Usa e Ue. Sedici Paesi, tra cui l’Italia, hanno diffuso ieri una dichiarazione congiunta per ...