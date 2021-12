La Sicilia nella morsa del terremoto: è stato registrato uno sciame sismico nel Catanese (Di venerdì 24 dicembre 2021) La provincia di Catania continua ad essere colpita da uno sciame sismico interminabile. Da ieri sera i movimenti tellurici stanno allertando la popolazione nel Catanese, con epicentro a circa 6 chilometri a sud di Motta Sant’Anastasia. Ma entriamo nei dettagli. Il terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle ore 7.14 di questa mattina e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 dicembre 2021) La provincia di Catania continua ad essere colpita da unointerminabile. Da ieri sera i movimenti tellurici stanno allertando la popolazione nel, con epicentro a circa 6 chilometri a sud di Motta Sant’Anastasia. Ma entriamo nei dettagli. Ildi magnitudo 3.1 èalle ore 7.14 di questa mattina e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

lillydessi : Terremoto in Sicilia, nuova scossa magnitudo 4.3 nella piana di Catania: paura fino a Siracusa e Ragusa, gente in s… - Evanescent_Mask : @stanzaselvaggia Da me credo abbiano tolto la prenotazione dopo la seconda. Credo di aver atteso 45 minuti in total… - trillyebbasta : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo PRELIMINARE compresa tra 4.3 e 4.8 è avvenuta alle ore 22:33 nella zona/provincia di #Catani… - IlFattoNisseno : Sicilia, mafia: truffe nella Formazione, sequestrati beni per 2,5 mln - Carmela_oltre : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo PRELIMINARE compresa tra 4.3 e 4.8 è avvenuta alle ore 22:33 nella zona/provincia di #Catani… -