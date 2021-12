La serie animata Santa Inc. debutta a Natale in Italia su Sky Atlantic: la fiaba femminista per adulti di HBO Max (Di venerdì 24 dicembre 2021) Santa Inc. debutta a Natale in Italia a poche settimane dall’esordio assoluto su HBO Max. Si tratta di una serie d’animazione in stop-motion creata da Alexandra Rushfield, approdata solo lo scorso 2 dicembre 2021 sulla piattaforma streaming di HBO Max e finora ancora inedita in Italia. Santa Inc. è una fiaba natalizia in chiave femminista. La serie per adulti – anzi, vietata ai minori per certe battute – racconta la storia di Candy Smalls, intrepida elfa che prova a diventare la prima donna successore di Babbo Natale, dopo che il suo capo Brent ha abbandonato il Polo Nord. Entrerà a far parte di un gruppo di stagisti della Santa Inc., ma farsi strada fino a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021)Inc.ina poche settimane dall’esordio assoluto su HBO Max. Si tratta di unad’animazione in stop-motion creata da Alexandra Rushfield, approdata solo lo scorso 2 dicembre 2021 sulla piattaforma streaming di HBO Max e finora ancora inedita inInc. è unanatalizia in chiave. Laper– anzi, vietata ai minori per certe battute – racconta la storia di Candy Smalls, intrepida elfa che prova a diventare la prima donna successore di Babbo, dopo che il suo capo Brent ha abbandonato il Polo Nord. Entrerà a far parte di un gruppo di stagisti dellaInc., ma farsi strada fino a ...

