La scossa da 4 3 e lo sciame sismico di Catania | la terra ha tremato 19 volte in 10 ore

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La situazione sul terremoto aoggi. La protezione civile sta monitorando la situazione sismica in Sicilia, dove da ieri sere si sono susseguite scosse su scosse. L’epicentro è Motta Sant’Anastasia e l’evento più significativo si è assestato sul 4.3 della scala Richter. Ma nelle ultime ore la situazione dopo il terremoto in provincia diè sotto l’attenzione degli esperti. Perché nel giro di poche ore laha(con intensità differenti, fortunatamente senza arrecare danni a cose e persone) per ben 19. Terremotooggi, 19 scosse in meno di 10 ore in Sicilia La prima, come evidenziato dai rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle 21.34 di giovedì 23 dicembre. Poi altre quattro scosse di bassa intensità (con un magnitudo ...