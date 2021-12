La sartoria di Milano che dà lavoro a donne vittime di maltrattamenti: “Così le aiutiamo a ricostruirsi una vita e diventare autonome” (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Non è assistenzialismo, qui costruiamo percorsi di autonomia”. È questo l’obiettivo che la sartoria sociale Taivé porta avanti nel quartiere del Casoretto, nella periferia est di Milano. In questo laboratorio aperto dalla Caritas Ambrosiana nel 2009, donne di diverse etnie imparano a cucire e a realizzare vestiti sotto la guida di sarte professioniste. All’inizio il progetto era rivolto ad alcune famiglie di origine rom del nostro territorio ma con gli anni si è ampliato a tutte quelle donne con fragilità, vittime di tratta, maltrattamenti o violenze. “Abbiamo costruito un luogo di lavoro e di formazione dove si può ripartire acquisendo competenze professionali ma anche relazionali” spiega la responsabile Maria Squillaci. Oggi in questo laboratorio lavorano cinque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Non è assistenzialismo, qui costruiamo percorsi di autonomia”. È questo l’obiettivo che lasociale Taivé porta avanti nel quartiere del Casoretto, nella periferia est di. In questo laboratorio aperto dalla Caritas Ambrosiana nel 2009,di diverse etnie imparano a cucire e a realizzare vestiti sotto la guida di sarte professioniste. All’inizio il progetto era rivolto ad alcune famiglie di origine rom del nostro territorio ma con gli anni si è ampliato a tutte quellecon fragilità,di tratta,o violenze. “Abbiamo costruito un luogo die di formazione dove si può ripartire acquisendo competenze professionali ma anche relazionali” spiega la responsabile Maria Squillaci. Oggi in questo laboratorio lavorano cinque ...

